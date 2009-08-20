Яценюк объяснил выбор цветов для своей информационной кампании

Лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК призывает общество не допустить развала Украины и сделать все, чтобы наше государство было сильным.

Об этом он заявил в Полтаве, во время обсуждения с активом областного "Фронта перемен" приоритетных задач организации, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

"Сегодня перед нами возник вызов «спасти страну» и выбраны соответствующие цвета информационной кампании "Фронта перемен", потому что в Украине сложная ситуация ", - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, можно было бы предложить обществу фотографию лидера “с улыбкой во все зубы и надписью "все будет хорошо", но люди в это не поверят, потому что это не отвечает той действительности, которую они видят ежедневно”.

"Важнейшее сегодня для украинцев - это иметь свою страну. Иметь свою сильную страну, иметь свою здоровую, образованную страну. Страну, которая имеет будущее", - сказал он.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, сегодня украинское общество стоит на пороге невероятно сложных вызовов, которые вряд ли вообще когда-то были в украинской истории.

"У нас сложная история украинской государственности. Это далеко не 18 лет независимости, я хотел бы это подчеркнуть. 18 лет независимости – это небольшой временной отрезок в очень длительном, невероятно большом историческом периоде. Я, по крайней мере, этот период считаю со времен крещения Киевской Руси", - сказал он.

Лидер “Фронта перемен” отметил, что украинская государственность имеет глубокие корни и большую перспективу, но сегодня она находится и под большой угрозой. А.ЯЦЕНЮК отметил, что достаточно сложной является экономическая ситуация в Украине, поскольку вся страна сегодня живет в долг. “Мы берем в долг у МВФ новые долги для того, чтобы отдать старые. Мы фактически собрали налоги на полгода вперед. Мы не возвращаем нашим экспортерам НДС. Мы выживаем на пределе", - сказал А.ЯЦЕНЮК. Кроме того, по его словам, производство в Украине за первое полугодие упало на 30% и сократился внутренний потребительский рынок и экспорт. Серьезные проблемы, отметил он, существуют в медицине и образовании.

"К тому же Украину раскололи, и она так и находится в этом состоянии, когда каждый лидер придумывал сам для себя идеологемы, чтобы держать или западный, или восточный электорат, или Крым, или Одессу, или Донецк, или Львов", - отметил А.ЯЦЕНЮК. Такие лидеры, по его словам, не заботятся о том, как спасти страну, поскольку их интересует только одно – их присутствие во власти.

"Именно для этого они готовы говорить, что нужно отделять Западную Украину от Восточной или наоборот, что нужно ввести сразу 10 государственных языков или чтобы все говорили только на одном", - сказал лидер "Фронта перемен".

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если реализовать политические программы этих политиков, то, может исчезнуть наша страна, что “зловеще прогнозируют разного рода зарубежные эксперты, когда рисуют карту Украины, разделенную на три части”. "Эта тысячелетняя канитель создания украинского государства снова может попасть в еще один порочный круг и не иметь результативности. Поэтому базовая задача не только "Фронта перемен", а всего общества – это сохранение нашего государства, нашей страны”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.