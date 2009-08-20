Вторая мировая война могла бы пойти по другому сценарию

Служба внешней разведки (СВР) РФ накануне 70-летия подписания пакта Молотова-Риббентропа рассекретила более 60 документов периода 1935-1945 гг., сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщили в СВР, среди них конфиденциальные записки внешнеполитических ведомств ведущих мировых держав, секретные шифровки и телеграммы, спецсообщения, разведсводки, секретные доклады, составленные в единственном экземпляре. "Материалы, добытые разведкой в этот период, показывают истинные намерения государственных деятелей ведущих стран Европы", - отмечают в Службе внешней разведки РФ.

Впрочем, "рассекреченные документы" полностью совпали с официальной позицией СССР в том, что "британское и французское правительства, подписав Мюнхенское соглашение 1938 г., сделали ставку на сговор с Гитлером. В августе 1939 г. делегации этих стран сорвали московские переговоры по созданию антигитлеровской коалиции. Единственной доступной на тот момент мерой самообороны для Советского Союза стало заключение договора с Германией о ненападении 23 августа 1939 г. Этот договор позволил предотвратить захват нацистами Прибалтики, с последующим превращением ее в плацдарм для вторжения на советскую территорию", - подчеркнули в российской спецслужбе.

Документы из архива разведки объединены в сборник "Прибалтика и геополитика 1935-1945 гг.", составителем которого стал генерал-майор в отставке Лев Соцков. Он считает, что если бы московские переговоры были проведены успешно, Вторая мировая война "могла бы начаться совершенно в другой конфигурации и пойти совершенно по другому сценарию".