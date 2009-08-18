Если Рада преодолеет вето, Ющенко пожалуется в КС?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд, если парламент преодолеет его вето на закон о выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге.

«Я прогнозирую, что в том случае, когда законодатели преодолеют вето Президента, проигнорировав его замечания, Президент обратится в Конституционный Суд», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она выразила уверенность, что глава государства будет просить Конституционный Суд рассмотреть это представление как безотлагательное, чтобы до начала избирательного процесса была сформирована законодательная база для нормального проведения выборов.