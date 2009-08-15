Литвин знает, какое событие должно стать большим праздником для Украины

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня в Тернопольской области принял участие в мероприятиях, посвященных 360-летию Зборовской битвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая на народном вече «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни», В.ЛИТВИН заявил: «Я убежден, что это событие должно было бы стать – не формально, а в сущности, большим праздником всего украинского народа. Ведь именно здесь много десятилетий тому назад был заложен надежный фундамент Украины как государства. Сегодня как никогда мы должны возвращаться к нашим первоистокам, нашим источникам, проникаться гордостью за наших предшественников, вдохновляться надеждой и стремлением жить и работать во имя утверждения государства».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в то же время необходимо выносить уроки из нашего прошлого, которые, по его словам, «заключаются в том, что всегда нужно на первое место ставить общегосударственное, народное». В этом контексте Председатель ВР вспомнил слова Богдана Хмельницкого, который в тот период сказал: «сначала я воевал за обиду, а теперь воюю за нашу веру, за Украину, за наш народ».

Второй урок, по мнению В.ЛИТВИНА, заключается в необходимости полагаться на собственные силы, собственное достоинство. «Я уверен, что знамена, которые мы видим на сегодняшнем празднике и которые олицетворяют, отображают разных политических проводников Украины, позволяют нам говорить, что если мы на первое место будем ставить то, что нас не разъединяет, а объединяет, в Украине все будет хорошо», - сказал он.

Еще один урок, считает Председатель парламента, заключается в том, что «за наши победы и достижения мы должны получать должное». «Когда мы будем видеть нашу историю в ее протяженности и будем говорить не только о наших болях и поражениях, а будем помнить о нашей великой победе, то докажем: у нас есть украинская порода, то, что выделяет нас среди всех стран и народов», - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, необходимо жить не исключительно прошлым, а брать его как указатель для будущего.

«Ощущение ответственности, необходимости вклада каждого в создание украинского государства позволит нам перейти в новое качество государственного строительства, утверждение Украины не только по атрибутам, но по сути, по ее внутреннему содержанию и наполнению, чтобы каждый из нас всегда и везде с гордостью говорил, что он является гражданином великого государства, имя которого – Украина», - подчеркнул он.