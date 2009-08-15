У Януковича уже дозрели до сотрудничества с Черновецким

Партия регионов готова сотрудничать с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ в ходе будущих выборов Президента Украины.

Об этом сообщил один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью газете «Зеркало недели» .

В частности, на вопрос, будет ли Партия регионов проводить свою агитацию через Киевский медиахолдинг, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «А почему нет? В этом контексте наше возможное сотрудничество с ЧЕРНОВЕЦКИМ (а окончательное решение еще не принято) гипотетически можно рассматривать как инструмент достижения ключевой цели. Это чистый политический маркетинг, если хотите. К тому же в момент выборов мы никогда не отказывались и не будем отказываться от помощи тех политических фигур, которые пользуются общественной поддержкой. Ни в Киеве, ни в регионах. ЧЕРНОВЕЦКИЙ же, если я не ошибаюсь, выиграл последние выборы в столице».

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно заявил, что не намерен баллотироваться на пост Президента на выборах 2010 года.