Российский дипломат: украинские школы в Москве нецелесообразны

Советник по культуре Посольства России в Украине Андрей ГАСЮК считает на сегодняшний день нереальным открытие украинской школы в Москве

Об этом он сказал в комментарии газете «Зеркало недели» .

«Открыть украинскую школу в Москве пока что нереально – просто в классы не набирается достаточное количество детей», – сказал он.

Однако, по словам представителя посольства, в России есть 12 украинских школ – 9 в Башкортостане, по одной в Белгороде, Новом Уренгое и Нижневартовске, а в Уфе действует филиал Московского государственного открытого педагогического университета имени М.Шолохова.

«Следует отметить, что украинские эмигранты, уехавшие в США и Канаду, с большим трепетом относятся к своей национальной идентичности, – отметил А.ГАСЮК. – Я считаю, что в России царит основная, еще «советская» тенденция – ассимиляция. Так, во время переписи 1989 года в России жило 4,3 миллиона украинцев, а в 2002 году — уже 2,94 миллиона. Здесь просматривается тенденция русификации этнических украинцев».