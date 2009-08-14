Литвин: пора выходить из плоскости обвинений и претензий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает в сентябре текущего года провести заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации при участии председателя ВР и председателей Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ для наработки предложений по преодолению кризиса в украинско-российских отношениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом говорится в письмах В.ЛИТВИНА на имя председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергея МИРОНОВА и председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Бориса ГРЫЗЛОВА.

«Верховная Рада Украины придает большое значение развитию плодотворного и взаимовыгодного украинско-российского сотрудничества и последовательно прилагает усилия к его последующему укреплению на благо наших братских народов», - отмечает руководитель украинского парламента.

В.ЛИТВИН подчеркивает, что обе страны переживают нелегкий период в отношениях, о чем, по его словам, свидетельствует недавнее обращение Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и соответствующая реакция Президента Украины в письме Президенту РФ и обращении к украинскому народу.

«Считаю, что такая атмосфера требует серьезного, взвешенного анализа состояния и перспектив наших отношений. В связи с этим предлагаю безотлагательно провести в сентябре текущего года заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации при участии председателя Верховной Рады Украины и председателей Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации для обсуждения сложившейся ситуации и наработки предложений по преодолению кризиса в украинско-российских отношениях”, - отмечает В.ЛИТВИН.

Он выразил уверенность в том, что парламенты обеих стран способны «перевести диалог между Украиной и Россией из плоскости взаимных претензий и обвинений в конструктивное русло».