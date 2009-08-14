Минфин считает, что денег на здравоохранение хватает?
13:38, 14 августа 2009Политика
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Какую сумму заложить в бюджет-2010?
Министерство финансов Украины предлагает в следующем году сохранить финансирование здравоохранения на уровне 2009 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Сегодня коэффициент поправки предложенной Минфином составляет 1,5, то есть, наблюдается небольшое увеличение», - сказал В.БИДНЫЙ.
Заместитель министра напомнил, что консолидированный бюджет 2009 года предполагает выделение 30 млрд. грн. на финансирование здравоохранения, в том числе 4 млрд. грн. непосредственно из государственного бюджета через Министерство здравоохранения.
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