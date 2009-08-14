Тимошенко: отношения с Россией строила и буду строить как равный с равным

Премьер-министр Юлия Тимошенко наконец отреагировала на последние события, связанные с ростом напряженности в украинско-российских отношениях. Правда, из заявления головы правительства, опубликованного на официальном сайте Кабмина, сложно понять, то ли это - реакция на видеопослание Президента России Дмитрия Медведева от 11 августа, то ли на вчерашний ответ Виктора Ющенко Медведеву.

В сообщении Управления по связям со СМИ Секретариата КМУ сразу же подчеркивается, что Тимошенко сделала заявление относительно украинско-российских отношений именно после ответа Президента Украины Виктора Ющенко на адресованное ему послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Текст заявления приводим полностью: «Невзирая на то, что внешняя политика является конституционной прерогативой Президента, не могу обойти молчанием последние события в украинско-российских отношениях. Учитывая их важность меня не может не тревожить крайне высокий градус публичной полемики на эту тему.

Чувство ответственности за страну для любого политика – хорошее средство сдерживать эмоции в любых, даже очень сложных ситуациях.

Как Премьер-министр я делала и делаю все возможное для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией, в первую очередь в экономической сфере, за которую отвечает Правительство. Также я буду поступать и дальше в любой должности, которую доверит мне украинский народ.

Отношения с Россией строила и буду строить как равный с равным, на основе национальных интересов, взаимной выгоды, уважения к суверенитету и территориальной целостности.

При этом Украина самостоятельно, без внешнего вмешательства, будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику, в том числе и в гуманитарной сфере. Мы самостоятельно будем изучать собственное прошлое, самостоятельно справимся в настоящем, самостоятельно будем строить собственное будущее.

Реализация Украиной своих суверенных прав, формирование современной политической нации не являются и не могут рассматриваться как политика, направленная против кого-то.

Мы всегда готовы слышать и прислушиваться ко мнению партнеров на Востоке и Западе, учитывать их интересы, но вмешательство в наши внутренние дела является недопустимым.

Мне хотелось бы, чтобы украинские и российские дипломаты на всех уровнях проблемы, неминуемых во взаимоотношениях между любыми странами, выясняли не путем конфронтации и публичной полемики, а за столом переговоров.

Считаю также недопустимой любую паузу в развитии сотрудничества между Украиной и Россией. Наше Правительство будет действовать, выходя именно из этого.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко”