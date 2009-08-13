Парламентской коалиции предлагают объединиться против Ратушняка

Парламентской коалиции целесообразно дать оценку действиям мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА и рассмотреть вопрос об инициативе объявления досрочных выборов в Ужгороде, тем самым заявить о единой позиции невосприятия антисемитизма и ксенофобии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народных депутатов от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ольги ГЕРАСИМЬЮК и Ирины ГЕРАЩЕНКО.

Депутаты считают, что поведение С.РАТУШНЯКА подрывает доверие общественности не только к мэру Ужгорода как к представителю местной власти, но и государственной власти в целом. По мнению представителей НУ-НС, «С.РАТУШНЯК не имеет морального права руководить европейским городом, поскольку он своими действиями нарушил Конституцию и Законы Украины, права и свободы граждан, что уже является основанием для досрочного прекращения его полномочий, как мэра города в соответствии с ч.2 ст.79 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

О.ГЕРАСИМЬЮК и И.ГЕРАЩЕНКО обратились с депутатским запросом к Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой дать соответствующую оценку публичным заявлениям мэра Ужгорода С.РАТУШНЯКА, носящим признаки антисемитизма и разжигающими междунациональную вражду. По мнению представителей НУ-НС, «неполиткорректное поведение мэра Ужгорода направлено на разжигание межнациональной вражды и нетерпимости».

“Инцидент, произошедший в Ужгороде, спровоцировал негативный общественный резонанс в государстве и в мире. Поступок С.РАТУШНЯКА нанес моральный вред Украине, как государству, которое осуждает любые проявления ксенофобии, и тщательным образом выполняет свои международные обязательства по обеспечению прав человека”, - отмечают народные депутаты.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города Сергей РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». У девушки сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

7 августа милиция возбудила уголовное дело по факту инцидента при участии мэра Ужгорода и активистки “Фронта перемен”. Вместе с тем 10 августа прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и возбудила уголовное дело в отношении С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не согласилась с решением городской милиции, поскольку лицо, совершившее хулиганские действия, известно - возбуждать уголовное дело необходимо непосредственно в отношении его. Поэтому прокурором области 10 августа возбуждено уголовное дело по признакам ч.1.ст.296 и ч.2 ст.365 УК Украины в отношении конкретного лица – городского председателя Ужгорода”, - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что досудебное следствие по делу проводит прокуратура области.

12 августа УНИАН в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении С.РАТУШНЯКА прокуратура Закарпатской области возбудила еще одно уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины.