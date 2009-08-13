Черновецкому советуют прогуляться по Киеву, когда стемнеет

Ситуация с освещенностью столичных улиц в ночное время катастрофическая.

Об этом заявил лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК по итогам мониторинга на предмет освещенности улиц Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе ГО.

По словам З.ШКИРЯКА, в спальных массивах дела обстоят особенно плохо - там неосвещенными остаются не только дворы и внутренние аллеи в микрорайонах, но и центральные дороги.

На некоторых достаточно оживленных магистралях исправно всего 10% проектного освещения, констатировал З.ШКИРЯК, добавив, что ситуация постоянно ухудшается.

«Наверное, таким образом ЧЕРНОВЕЦКИЙ и К решили сэкономить средства в условиях тотального невыполнения бюджета, но делать это за счет безопасности горожан - преступление», - считает З.ШКИРЯК.

«Я бы советовал мэру и его команде с наступлением темноты приехать в любой из спальных массивов, вылезти из своих шикарных майбахов и ролс ройсов и, что называется, «ножками» пройтись по неосвещенным улицам, и под разбитым фонарём на какой-нибудь разломанной лавочке провести совещание на тему: «Освещение столицы в ночное время суток», - предложил З.ШКИРЯК. Он также напомнил, что темные улицы и переулки - это одна из главных причин уличного травматизма, ДТП и криминала.

«Ситуацию с освещением улиц надо кардинально менять. Для этого должна быть разработана и реализована комплексная программа, направленная на улучшение освещения улиц Киева. Тогда ночной Киев будет комфортным и безопасным", - уверен З.ШКИРЯК.