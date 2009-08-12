Яценюк говорит, что Ратушняк нападал и на депутатов, и на прохожих

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК призывает все политические партии, общественные организации, всех граждан Украины выступить против ксенофобии, расизма и нацизма и обратиться в Генеральную прокуратуре с требованием возбудить дело в отношении мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА за разжигание межнациональной вражды.

Об этом говорится в обращении А.ЯЦЕНЮКА, переданном агентству УНИАН пресс-службой “Фронта перемен”.

Он отмечает, что сделает все, чтобы “РАТУШНЯК был наказан не за хулиганство, а за все преступления, совершенные им”. При этом он напомнил, что уже обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру, МВД и СБУ.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “двухметровый здоровяк напал на 21-летнюю хрупкую студентку, которая раздавала информационные буклеты “Фронта перемен”, и нанес ей телесные повреждения разной степени тяжести”, “и сделал это на основании расистских взглядов, о чем сам открыто признался в СМИ”.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, волонтерка - “далеко не первая жертва закарпатского преступника у власти”. “Он нападал на чиновников, политиков, депутатов, уважаемых в обществе людей, просто прохожих. Все сходило ему с рук”, - отметил он.

По его словам, немало “преступлений местных князьков во всей Украине остаются незафиксированными”. Он отметил: “В тех же нечастых случаях, когда дело доходит до публичной огласки, высокопоставленные преступники легко избегают правосудия, скрываясь в стране или за рубежом”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “местные князьки являются частью олигархических кланов, которые заседают в Верховной Раде”. “Олигархическому правительству они обеспечивают поддержку на выборах в своих регионах (админресурс), а вместо этого – получают политическую «крышу» для произвола на доверенных им территориях – в областях, городах, селах. Эта «крыша» дает ратушнякам и лозинским возможность устраивать охоту на селян, проповедовать нацизм и преследовать инакомыслящих”, - говорится в обращении.

По словам лидера “Фронта перемен”, “отец нового украинского феодализма – бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Громада», «хозяин» Днепропетровской области ЛАЗАРЕНКО, который в настоящее время сидит в американской тюрьме”. По его словам, “и РАТУШНЯК, и ЛОЗИНСКИЙ начинали политическую карьеру с лазаренковской «Громады».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ не выступили против действий РАТУШНЯКА”, а “реакция Президента ЮЩЕНКО была вялой и неадекватной”. “Это прямо указывает на то, что местные князьки являются частью государственной машины власти”, - говорится в обращении.

Как считает А.ЯЦЕНЮК, в отношении С.РАТУШНЯКА должно быть возбуждено уголовное дело не только за хулиганство и превышение служебных полномочий, но и “за нанесение телесных повреждений средней тяжести (ст. 122), препятствование законной деятельности общественной организации (ст. 170), разжигание межнациональной вражды в сочетании с насилием, обманом или угрозами, а также совершенное должностным лицом (ст. 161 ч. 2)”. “С.РАТУШНЯК нарушил пять статей Уголовного кодекса и должен нести за это ответственность”, - говорится в обращении.

А.ЯЦЕНЮК считает, что “деятельность РАТУШНЯКА и ему подобных – это углубление раскола Украины, это – путь к уничтожению государства”. Он напомнил, что “Украина – многонациональная, поликультурная и многоконфессиональная страна”, и в этом “ее стратегический ресурс, а не слабость”.

Обращаясь “ко всем жителям Закарпатья – украинцам и русским, венграм и словакам, рома и евреям”, А.ЯЦЕНЮК призвал не бояться. Он сказал: “Давайте вместе покажем РАТУШНЯКУ и его покровителям в Киеве, что их время закончилось!”.