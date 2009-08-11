Медведев припомнил Ющенко Грузию, НАТО и прием Кирилла

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает политику Украины в годы президентства Виктора ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнёрства с Россией.

Об этом говорится в обращении Д.МЕДВЕДЕВА, направленном главе Украинского государства, текст которого размещен на сайте Президента РФ.

"Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и ранее. Это было естественно для ситуации после распада Советского Союза, когда пришлось обустраивать отношения между двумя суверенными государствами. Однако то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в Договоре 1997 года", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ в своем обращении.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ привел В.ЮЩЕНКО ряд примеров, которые «характеризуют положение дел, сложившееся в результате целенаправленных действий Вашей администрации».

В частности, по словам Президента РФ, «негативный общественный резонанс вызвала антироссийская позиция Украины в связи с варварским нападением режима СААКАШВИЛИ на Южную Осетию». «Спустя год после тех трагических событий вновь остро встаёт вопрос о том, что мирных жителей и российских миротворцев в Цхинвале убивали из украинского оружия. Те в Киеве, кто поставлял вооружения грузинской армии и, кстати, не намерен прекращать делать это и сейчас, полностью разделяют с Тбилиси ответственность за совершенные преступления», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Также Президент РФ выразил недовольство тем, что «политическое руководство Украины, игнорируя мнение граждан своей страны – не говоря уже об известной Вам позиции России, – упрямо продолжает курс на вступление в НАТО». Причём, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, «в качестве «аргумента» используются намёки на «российскую угрозу» безопасности Украины, которой, как Вы прекрасно знаете, нет и быть не может».

Также, добавил он, «логическим продолжением такой деструктивной линии являются непрекращающиеся попытки осложнить практическую деятельность Черноморского флота России – в нарушение основополагающих соглашений между нашими странами о принципах его базирования на территории Украины».

По словам Президента РФ, «складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией, в первую очередь в области энергетики». «В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единой газотранспортной системы, обеспечивающей энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств», - говорится в обращении.

Также Д.МЕДВЕДЕВ заявил о нарушении имущественных прав российских инвесторов в Украине, подчеркнув, что «всё это существенно подрывает некогда прочный экономический фундамент двустороннего партнёрства».

Кроме того, как утверждает Д.МЕДВЕДЕВ в обращении к В.ЮЩЕНКО, «российско-украинские отношения подвергаются испытаниям и в результате взятой Вашей администрацией линии на пересмотр общей истории, героизацию нацистских пособников, возвеличивание роли радикал-националистов, навязывание международному сообществу националистически окрашенных трактовок массового голода в СССР 1932-1933 годов как «геноцида украинского народа». Продолжается вытеснение русского языка из общественной жизни, науки, образования, культуры, средств массовой информации, судопроизводства».

Также Президент заявил о «пагубной практике вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви. «Вряд ли можно назвать благоприятными условия, которые искусственно создавались накануне, да и во время недавнего пастырского визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. На этом фоне особое удовлетворение вызывает та искренняя и широкая поддержка единства православия, которая была проявлена украинцами, приветствовавшими Патриарха», - отмечает Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, «среди препон, которые подконтрольные Вам службы изобретают для воспрепятствования позитивному развитию российско-украинских отношений, стала беспрецедентная для всего постсоветского пространства провокация: требование отзыва из Украины двух наших дипломатических представителей без каких-либо на то оснований». «В этом выпаде – кстати, совершённом также накануне визита Патриарха, – видна суть подхода нынешней украинской власти к отношениям с Россией», - заявил В.МЕДВЕДЕВ в обращении к В.ЮЩЕНКО.