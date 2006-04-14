Тимошенко про коалиции с Партией регионов в местных советах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинения представителей блока «Наша Украина», что ее политическая сила формирует коалиции с Партией регионов в местных советах.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«БЮТ ни в одном районе, городе и области не создавала, не создает и не будет создавать коалиций с Партией регионов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также высказала непонимание факта формирования в Киевском городском совете коалиции на основе сил Партии регионов, НСНУ и Блока Леонида Черновецкого. «Такая коалиция сделает Киев новым бизнес-плацдармом», - убеждена она.

Как сообщал УНИАН, блок “Наша Украина” потребовал от руководства БЮТ отменить договоренности в местных советах с принципиальными политическими оппонентами “Нашей Украины”, в частности, Партией регионов.

Как говорится в заявлении блока, “серьезное волнение вызывают случаи объединения местных организаций Блока Юлии Тимошенко с силами, которые являются олицетворением прошлой власти. В частности, вызывает возмущение решение организации БЮТ в Великобагачанском районе Полтавской области создать коалицию с Народным блоком Литвина и Партией регионов в местном совете. Не меньшее удивление вызывает и поддержка БЮТ кандидатуры от Партии регионов на должность председателя Автозаводского районного совета г. Кременчуга. Такие действия подвергают сомнению готовность местных структур наших партнеров по будущей демократической коалиции утверждать принципы демократии и свободы в нашей стране”.