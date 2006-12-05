Бессмертный назвал главную ошибку Нашей Украины

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ готов снова возглавить Совет "Народного Союза Нашей Украины" и обеспечить единство партии.

«В случае, если Совет выразит доверие моей кандидатуре на председателя Совета, я сделаю все возможное, чтобы обеспечить единство партии», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, подчеркивая необходимость проведения результативного заседания Совета партии 7 декабря, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

«Вопрос единства партии на сегодня является ключевым. Если не будет обеспечено единство партийных рядов, то думать о будущем «Нашей Украины» как серьезной политической силы не имеет смысла», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его убеждению «возобновить доверие к «Нашей Украине» возможно будет только тогда, когда партия станет единой командой без «миллиона» взаимоисключающих вариантов сценариев партийного развития».

Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал о том, что «руководящие органы, которые изберет Совет партии, призваны будут реализовывать чрезвычайно важные решения III съезда, определяющие будущее не только партии, но и политикума в целом: ВТО, НАТО, ЕС, конституционные изменения».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ назвал главной ошибкой «отсутствие постоянно действующей коммуникации между центром и регионами. И это подтвердил последний съезд».

«Президиум «Нашей Украины» я вижу как коллегиальный орган, в котором гармонично совмещены представительство регионов и центра», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. По его мнению, «только многочисленный президиум способен принимать серьезные и мотивированные решения».

Говоря о руководителе исполнительного комитета партии, Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил мнение, что “исполком должен возглавить человек, имеющий реальные менеджерские и организационные способности, командный, а также болеющий за развитие партийного, а не собственного проекта и имеющий реальные возможности для привлечения ресурсов”. “Учитывая это, в случае моего избрания, я буду предлагать члена Совета партии Александра ТРЕТЬЯКОВА на должность председателя исполкома», - заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Если партия достойно пройдет переломный этап своего роста, у нас появится шанс вернуть себе лидерство в украинской политике», - сказал лидер фракции «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября совет НСНУ после почти 5-часового заседания не смог утвердить руководство партии и объявил перерыв на три недели для обсуждения возможных кандидатур в регионах.