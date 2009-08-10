В Посольстве России обещают дать ответ на ноту МИД Украины
С ранением украинки "не все так просто"
В Посольстве Российской Федерации в Украине изучают ситуацию в связи с ранение
|Всеволод ЛОСКУТОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Временно поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы разбираемся с этой нотой. Там не так все просто. Мы с этой нотой разбираемся и дадим ответ», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 31 июля 2009 года в ходе проведения боевых стрельб подразделениями ЧФ огнестрельное ранение получила гражданка Украины Ольга ЛИТВИНЕНКО.
6 августа в связи с этим Министерство иностранных дел Украины вручило вербальную ноту Временному поверенному в делах РФ в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ.
По мнению МИД Украины, этот трагический инцидент произошел из-за игнорирования российской стороной положений Соглашения и правил проведения учений с использованием стрелкового оружия.
Министерство рассчитывает, что российская сторона тщательным образом расследует этот трагический инцидент, привлечет к ответственности виновных, компенсирует причиненный вред здоровью потерпевшей, а также предоставит соответствующую официальную информацию украинской стороне.
В то же время Служба информации и общественных связей ЧФ РФ заявила, что жительница Севастополя получила пулевое ранение на полигоне морской пехоты ЧФ РФ из-за неосторожности. “Несчастный случай стал возможен в связи с полным игнорированием гражданскими лицами предостерегающих надписей», установленных на месте проезда и прохода на полигон, говорится в сообщении Службы информации и общественных связей ЧФ РФ по поводу этого инцидента.