В Посольстве России обещают дать ответ на ноту МИД Украины

В Посольстве Российской Федерации в Украине изучают ситуацию в связи с ранение

м украинки во время проведения боевых стрельб подразделениями Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Временно поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы разбираемся с этой нотой. Там не так все просто. Мы с этой нотой разбираемся и дадим ответ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2009 года в ходе проведения боевых стрельб подразделениями ЧФ огнестрельное ранение получила гражданка Украины Ольга ЛИТВИНЕНКО.

6 августа в связи с этим Министерство иностранных дел Украины вручило вербальную ноту Временному поверенному в делах РФ в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

По мнению МИД Украины, этот трагический инцидент произошел из-за игнорирования российской стороной положений Соглашения и правил проведения учений с использованием стрелкового оружия.

Министерство рассчитывает, что российская сторона тщательным образом расследует этот трагический инцидент, привлечет к ответственности виновных, компенсирует причиненный вред здоровью потерпевшей, а также предоставит соответствующую официальную информацию украинской стороне.

В то же время Служба информации и общественных связей ЧФ РФ заявила, что жительница Севастополя получила пулевое ранение на полигоне морской пехоты ЧФ РФ из-за неосторожности. “Несчастный случай стал возможен в связи с полным игнорированием гражданскими лицами предостерегающих надписей», установленных на месте проезда и прохода на полигон, говорится в сообщении Службы информации и общественных связей ЧФ РФ по поводу этого инцидента.