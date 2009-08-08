Червоненко: все украинские евреи оскорблены антисемитизмом Ратушняка

Один из лидеров еврейской общины Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО призывает генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО отреагировать на антисемитские высказывания мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Е.ЧЕРВОНЕНКО, который является вице-президентом Всеукраинского еврейского конгресса.

"Все украинские евреи оскорблены диким антисемитизмом РАТУШНЯКА, и не понимаю, почему молчат генпрокурор и министр внутренних дел по этому поводу", - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, это не просто “разжигание межнациональной вражды, это чистой воды нацизм”. Как отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО, согласно статье 161 Уголовного кодекса такие действия квалифицируются как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии и караются лишением свободы от двух до пяти лет.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что до сих пор был уверен, что Президентом Украины может стать гражданин независимо от своей национальности.

"Но после заявления РАТУШНЯКА я понял, почему среди основных претендентов в Президенты Украины нет евреев. Трудно представить, к каким агрессивным и неадекватным действиям перешли бы такие нацики-ратушняки, если бы в Украине избрали еврея Президентом, например, как во Франции - Николя САРКОЗИ", - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он напомнил, что под лозунгами уничтожения евреев, которые якобы мешают жить другим, шли к власти нацисты в начале 30-х годов прошлого века, а впоследствии окончательное "решение еврейского вопроса" они осуществляли на оккупированных территориях. "Кто-то поверил в этот бред. И хотя первыми в печах нацисты сжигали евреев, потом дошла очередь и до других - украинцев, поляков, русских, белорусов", - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО. По его словам, “если сегодня украинское общество позволит таким ратушнякам высказывать подобные лозунги, то завтра уже может быть поздно”.

«Я предупреждаю всех, кто планирует во время президентской кампании разыгрывать еврейскую или любую другую карту шовинизма. У вас ничего не выйдет. Украина уже пережила Бабий Яр и Холокост и в любом случае не допустит повторения этого», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО

Как сообщал УНИАН, мэр Ужгорода С.РАТУШНЯК после обвинения в избиении им активистки “Фронта перемен” резко высказался, в частности, в адрес лидера этой организации, народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА.

"Обнаглевший еврейчик ЯЦЕНЮК, который успешно для себя прислуживался воришкам в украинской власти, на криминальные деньги прется в Президенты Украины", - говорится в комментарии, распространенном пресс-службой городского председателя Ужгорода.