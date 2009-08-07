Мэр Ужгорода: она сама вцепилась в горло

Городской председатель Ужгорода Сергей РАТУШНЯК отрицает факт избиения им девушки-агитатора “Фронта перемен”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии по поводу вчерашнего инцидента между мэром Ужгорода и активисткой “Фронта перемен”, который обнародовала сегодня пресс-служба городского председателя.

С.РАТУШНЯК утверждает, что агитаторша “Фронта перемен” сама “вцепилась ему в горло и порвала рубашку”.

«Обидно за государство. Они его грабят, а затем за 50-100 грн. нанятые девочки и мальчики цепляются вам ногтями в горло и рвут рубашку. Только за то, что вы делаете им замечание, поскольку нельзя раскладывать палатки без разрешения и мусорить в сквере. Если бы они так рьяно мать или отца защищали, я бы гордился... А так стыдно за слепых рабов...», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, вчера, 6 августа, в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». У девушки сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

"Сергей РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам оказался в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, схватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. После этого разбил палатку, сел в машину и уехал прочь", - говорится в сообщении.

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с требованием немедленно расследовать данный факт избиения.