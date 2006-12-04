Ющенко тешится шагами правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает ряд шагов правительства относительно бюджетного процесса в 2007 году.

Об этом говорится в заявлении Президента по поводу бюджетного процесса-2007, распространенном сегодня пресс-службой главы государства

В заявлении Президент В.ЮЩЕНКО отметил ряд ключевых позиций, которые правительство учло во время работы над проектом Государственного бюджета 2007 года.

В первую очередь, налоговые вопросы выделены из тела бюджета в отдельные законопроекты, как это и предусмотрено национальным законодательством. «Возможно, мы впервые демонстрируем, что налоговое законодательство у нас стабильно и не зависит от бюджета следующего года», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Из тела бюджета в другой законопроект также вынесены все вопросы, которые касаются приватизационных процессов. Президент положительно оценил тот факт, что в перечень объектов приватизации 2007 года по его настоянию был включен ряд инвестиционный привлекательных объектов с хорошими на сегодняшний день активами. Это, в частности, Укртелеком, Одесский припортовый завод. «Политика 2007 года четко отличает налоговую и приватизационную политику от собственно бюджетного процесса», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Большим пониманием» Президент назвал договоренность с правительством изъять из законопроекта о бюджете 2007 года механизм правительственных гарантий. Он предусматривал гарантии на общую сумму около 17,5 млрд. грн. «По сути, формировался неорганизованный дефицит бюджета», – сказал Президент, напомнив, что несколько лет назад этот механизм привел к резкому увеличению внешнего долга Украины, не выплаченного еще до сих пор. В отдельных случаях, если этот вопрос будет возникать, его должен рассмотреть парламент и утвердить Президент.

Проект госбюджета предусматривает существенное увеличение финансирования судейской системы – более чем на 80 млн. грн.

Также изменена логика инвестиционных расходов. На такие приоритетные национальные отрасли, как космос и авиацию, выделено 423 млн. грн.

Увеличилась поддержка промышленности (только на статью возмещения процентных ставок выделено 274 млн. грн.).

Сельское хозяйство получит больше всего средств за годы независимости.

На 6,4 млрд. грн. увеличены субвенции местным бюджетам. «Это позволит в значительной мере решить те недофинансирования, которые были заложены в проекте бюджета 2007 года», – отметил Президент.

Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса, Президент отметил, что на компенсационные программы выделено около 27 млн. грн.

Кроме того, проект бюджета предусматривает средства на приобретение гамма-ножа, строительство ледовых дворцов в Киеве, Львове, Харькове и Донецке, завершение строительства выставочного центра в Киеве, строительство мемориального комплекса, который увековечит память жертв Голодомора 1932-33 гг. и другие социальные и гуманитарные проекты.

«Таким образом, хочу отметить, что та большая работа, которую вели эксперты правительства и Секретариата Президента, дала достаточно положительные результаты», – отметил Президент.

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Ющенко положительно оценивает ряд шагов правительства относительно бюджетного процесса-2007

Киев. 4 декабря. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает ряд шагов правительства относительно бюджетного процесса в 2007 году.

Об этом говорится в заявлении Президента по поводу бюджетного процесса-2007, распространенном сегодня пресс-службой главы государства

В заявлении Президент В.ЮЩЕНКО отметил ряд ключевых позиций, которые правительство учло во время работы над проектом Государственного бюджета 2007 года.

В первую очередь, налоговые вопросы выделены из тела бюджета в отдельные законопроекты, как это и предусмотрено национальным законодательством. «Возможно, мы впервые демонстрируем, что налоговое законодательство у нас стабильно и не зависит от бюджета следующего года», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Из тела бюджета в другой законопроект также вынесены все вопросы, которые касаются приватизационных процессов. Президент положительно оценил тот факт, что в перечень объектов приватизации 2007 года по его настоянию был включен ряд инвестиционный привлекательных объектов с хорошими на сегодняшний день активами. Это, в частности, Укртелеком, Одесский припортовый завод. «Политика 2007 года четко отличает налоговую и приватизационную политику от собственно бюджетного процесса», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Большим пониманием» Президент назвал договоренность с правительством изъять из законопроекта о бюджете 2007 года механизм правительственных гарантий. Он предусматривал гарантии на общую сумму около 17,5 млрд. грн. «По сути, формировался неорганизованный дефицит бюджета», – сказал Президент, напомнив, что несколько лет назад этот механизм привел к резкому увеличению внешнего долга Украины, не выплаченного еще до сих пор. В отдельных случаях, если этот вопрос будет возникать, его должен рассмотреть парламент и утвердить Президент.

Проект госбюджета предусматривает существенное увеличение финансирования судейской системы – более чем на 80 млн. грн.

Также изменена логика инвестиционных расходов. На такие приоритетные национальные отрасли, как космос и авиацию, выделено 423 млн. грн.

Увеличилась поддержка промышленности (только на статью возмещения процентных ставок выделено 274 млн. грн.).

Сельское хозяйство получит больше всего средств за годы независимости.

На 6,4 млрд. грн. увеличены субвенции местным бюджетам. «Это позволит в значительной мере решить те недофинансирования, которые были заложены в проекте бюджета 2007 года», – отметил Президент.

Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса, Президент отметил, что на компенсационные программы выделено около 27 млн. грн.

Кроме того, проект бюджета предусматривает средства на приобретение гамма-ножа, строительство ледовых дворцов в Киеве, Львове, Харькове и Донецке, завершение строительства выставочного центра в Киеве, строительство мемориального комплекса, который увековечит память жертв Голодомора 1932-33 гг. и другие социальные и гуманитарные проекты.

«Таким образом, хочу отметить, что та большая работа, которую вели эксперты правительства и Секретариата Президента, дала достаточно положительные результаты», – отметил Президент.