Ющенко ограничен выбором из двух зол

Легитимность отставки министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА должен установить Конституционный Суд.

Так считает советник Президента Украины Игорь КОЛИУШКО, сообщает “Немецкая волна”.

По мнению И.КОЛИУШКО, сейчас возможны два варианта развития событий.

"Заявить, что пока этот вопрос не будет решен, Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять обязанности, и все должны его воспринимать, собственно, как полноценного министра, а можно - назначить другого исполняющим обязанности", - пояснил И.КОЛИУШКО.

По его словам, и в правительственном, и в президентском законопроектах о Кабмине закреплено, что члены правительства могут быть освобождены только лишь по представлению в соответствии с их назначением, то есть министры, назначенные по представлению Президента, освобождаются также по его представлению.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.