МВД не комментирует информацию о том, что Лозинский будто бы в Израиле

В МВД не комментируют информацию СМИ о том, что Лозинский будто бы скрывается в Израиле

Киев. 5 августа. УНИАН. В Министерстве внутренних дел не комментируют информацию отдельных СМИ о том, что бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ будто бы скрывается в Израиле.

Как отметили УНИАН в МВД, «даже если это и так, мы не будем этого комментировать по той причине, чтобы человек, находящийся в международном розыске, не поменял свое местопребывание и таким образом продолжал скрываться от следствия».

Как написала сегодня газета «Коммерсант-Украина» со ссылкой на собственные источники, В.ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в преднамеренном убийстве, может находиться в Израиле.