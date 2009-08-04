Винский: Президентом не должны стать ни Янукович, ни Тимошенко

Бывший министр транспорта, председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что экс-советник премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ТИГИПКО и народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК должны договориться между собой о единой кандидатуре на предстоящих президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость», об этом И.ВИНСКИЙ заявил в интервью «5 каналу», которое вышло в эфир 2 августа. «Хотелось бы, чтобы они договорились между собой, чтобы был кто-то один из них. Это было бы проявление позиции новых политиков. И тогда я даже не задумывался бы (кого поддерживать)», – сказал политик.

Вместе с тем И.ВИНСКИЙ отметил, что это его личная позиция, а решение народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» будет приниматься коллегиально.

«Мы должны искать третьего человека. Это не должны быть ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО, а третий человек, который получит шанс иметь такую поддержку населения, чтобы он вышел во второй тур. И тогда 63% населения (которые не поддерживают ни В.ЯНУКОВИЧА, ни Ю.ТИМОШЕНКО) получат шанс избрать своего президента», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Он также считает, что новоизбранный Президент Украины в первую очередь должен сосредоточиться на реформировании судебной власти и борьбе с коррупцией.