Главная проблема Украины - комплекс неполноценности

Председатель совета по вопросам этнонациональной политики при Президенте Украины, экс-министр иностранных дел Украины Геннадий УДОВЕНКО считает главной проблемой Украины в отношениях с Россией украинский комплекс неполноценности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение Г.УДОВЕНКО высказал на пресс-конференции на тему: “Украинско-российская дипломатическая “война”: причины и последствия”.

«Главная проблема Украины – это украинский менталитет неполноценности. За годы независимости мы от этого менталитета не отказались», - сказал Г.УДОВЕНКО.

«Мы какое-то решение принимаем - возьмите Верховную Раду - и думаем, как посмотрит на это решение Россия», - сказал он.

По словам Г.УДОВЕНКО, эти проблемы в отношениях между Украиной и Россией были и при президентстве Леонида КРАВЧУКА, и Леонида КУЧМЫ, и остаются сегодня.

«До тех пор, пока Украина будет ждать, что приедет барин из Москвы, Вашингтона или Брюсселя и скажет, как нам жить, что нам делать, так с нами и будут себя вести», - считает он.

Еще одной концептуальной проблемой в отношениях с Россией Г.УДОВЕНКО считает то, что Россия присвоила себе право особого интереса на территории бывшего СССР.

Он также сказал, что не считает войной ситуацию с выдворением российских дипломатов из Украины и намерения РФ выслать украинских дипломатов - соответствующей реакцией российской стороны.

«Я бы не называл то, что произошло с выдворением двух российских дипломатов из Украины и соответствующей реакцией российской стороны на это выдворение, войной. Нет войны», - сказал Г.УДОВЕНКО.

Он считает, что Украина и Россия географически и исторически обречены на нормальные дружеские отношения. Экс-министр иностранных дел отметил, что на протяжении всех лет независимости Украины и России между странами постоянно есть какая-то напряженность в отношениях.

«Это досадно, это мешает развивать отношения на основе договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», - сказал Г.УДОВЕНКО.