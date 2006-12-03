Съезд ПРП решил присоединиться к Блоку Тимошенко

Делегаты XII съезда политической партии «Реформы и порядок» приняли решение о присоединении партии к Блоку Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в соглашении о совместной ответственности оппозиционного объединения демократических сил Украины сказано, что такое решение принято из-за близости политических программ, общего виденья европейского развития Украины, формирования социально ориентированной рыночной экономики, построения гражданского общества, защиты суверенитета Украины.

В частности, ПРП и БЮТ решили объединиться для выполнения программы действий, разработанной в новом парламенте демократической коалицией, которая была разрушена в результате предательства и обмана избирателей.

Кроме того, стороны договорились объединить усилия для реализации политических задач путем координации деятельности партийных организаций, которые входят в состав блока, на центральном и региональных уровнях.

БЮТ и ПРП также планируют сотрудничать в организации и реализации программ, проектов, публичных мероприятий, связей с общественностью, консультаций, учеб, которые направлены на достижение общей цели. Предусматривается совместно сформировать оппозиционное правительство, поддерживать единого согласованного кандидата от блока на следующих выборах президента Украины, создать единые согласованные списки кандидатов от блока на следующих выборах в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления, способствовать созданию в местных советах совместных фракций и депутатских объединений.

Соглашением предусмотрено включение в состав совета блока лидера ПРП Виктора ПИНЗЕНИКА и других делегированных представителей партии.