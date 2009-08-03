Муж Веры Ульянченко подал Тимошенко заявление об отставке

Глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор ИВЧЕНКО подал заявление об отставке. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству, а впоследствии подтвердили в отделе регистрации заявлений Кабинета министров.

Согласно информации, заявление об увольнении В.ИВЧЕНКО поступило сегодня и сейчас направлено на рассмотрение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время, как сообщил руководитель пресс-службы Госинвестиций Павел БОГДАН, В.ИВЧЕНКО с 20 июля по 17 августа находится в отпуске.

Как стало известно УНИАН из источников, близких к правительству, В.ИВЧЕНКО подал заявление об отставке, ссылаясь на ч. 1 ст. 31 Закона “О государственной службе”, в которой указано такое основание для отставки, как “принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для нахождения на государственной службе...”.

В своем заявлении на имя премьер-министра глава Госинвестиций с сожалением указывает, что деятельности агентства фактически блокируется, поскольку отсутствует реальная поддержка их действий и предложений со стороны Секретариата Кабмина, отменяются ранее наработанные Госинвестиций решения правительства. В.ИВЧЕНКО также отмечает, что блокирование работы агентства также сопровождается существенным сокращением бюджетных ассигнований по сравнению с прошлыми годами, безосновательными обвинениями в нецелевом использовании средств, исключением необходимых функций и сокращением численности работников. Глава агентства подчеркивает, что подает в отставку из-за «принципиального несогласия «с деструктивными действиями должностных лиц Секретариата Кабинета министров, однако не называет конкретных фамилий чиновников, мешающих работе его организации.

Агентству УНИАН на данный момент не удалось связаться с самим В.ИВЧЕНКО. В Министерстве экономики Агентству УНИАН также сообщили, что ничего не знают о заявлении В.ИВЧЕНКО об отставке.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работу которого направляет и координирует Кабинет министров Украины через министра экономики Украины. К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, Государственное предприятие «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять отделений.

Госинвестиций работает над созданием 10 национальных инновационных кластеров: «Новые машины» (Днепропетровск), «Новые материалы» (Харьков), «Биотехнологии» (Львов), «Новые продукты питания» (Киев и Киевская область), «Новые технологии природопользования» (Донецк), «Инновационная культура общества» (Киев), «Новейшие силовые установки и двигатели» (Запорожье), «Энергетика устойчивого развития» (Киев), "Транзитный потенциал Украины" (Одесса), "Технологии информационного общества" (Киев).

В.ИВЧЕНКО возглавляет агентство со дня его создания в 2005 г. Супруга В.ИВЧЕНКО - Вера УЛЬЯНЧЕНКО, возглавляет Секретариат Президента Украины.