Патриарх Кирилл доехал до места назначения

Патриарх Московский Кирилл, прибыл в г. Корец, Ровенской области.

"Мы молимся за всех, мы ни к кому не имеем зла, мы верим, что только любовью и правдивым словом можно смягчить человеческие сердца", - сказал патриарх, обращаясь к верующим в Свято-Троицком монастыре.

Патриарха в райцентре встречали сотни верующих. На подъезде к монастырю держали растяжки "Украина встречает своего патриарха" и портреты Кирилла.