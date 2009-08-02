Патриарх Кирилл доехал до места назначения
20:22, 02 августа 2009Политика
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И обещал ни на кого не сердиться
Патриарх Московский Кирилл, прибыл в г. Корец, Ровенской области.
"Мы молимся за всех, мы ни к кому не имеем зла, мы верим, что только любовью и правдивым словом можно смягчить человеческие сердца", - сказал патриарх, обращаясь к верующим в Свято-Троицком монастыре.
Патриарха в райцентре встречали сотни верующих. На подъезде к монастырю держали растяжки "Украина встречает своего патриарха" и портреты Кирилла.
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