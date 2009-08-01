Ющенко: крестьяне так и не увидели денег от Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство должно сконцентрироваться на создании прозрачных рыночных механизмов в сфере агропромышленного комплекса.

Об этом говорится в сообщении Главной службы информационной политики Секретариата Президента Украины, которым располагает УНИАН.

«Президент Украины считает, что правительство должно сконцентрироваться на создании прозрачных рыночных механизмов в сфере АПК, а не создавать инфляционные ожидания путем декларирования намерений совершить очередные вбросы денег в экономику», - говорится в сообщении.

В Секретариате Президента отмечают, что Премьер-министр обещала выделить из Стабилизационного фонда на социально-экономические программы в аграрном секторе 1,2 млрд. грн., а также для поддержки фермерского хозяйства – 526 млн. грн.

В действительности, отмечается в сообщении, «крестьяне не увидели этих средств». Фактически из Стабилизационного фонда выделено лишь 18,5 млн. грн. Это связано с тем, что сегодня средства Стабилизационного фонда есть только на бумаге. Так, остаток средств на Едином казначейском счете по состоянию на 28 июля составлял 0,5 млрд. грн.

По мнению Секретариата Президента, Аграрный фонд не имеет ресурсов для выполнения функции регулятора рынка сельхозпродукции. «В разгар жатвы, на счетах Аграрного фонда в наличии лишь 254 млн. грн. Это мизер по сравнению с потребностью, которая в десять раз больше», - отмечается в сообщении.

«Вместо того, чтобы создавать прозрачный и эффективный рынок, позволить крестьянам зарабатывать, село загоняется на очередной виток порочного круга: поставленные в условия невозможности рассчитаться за своей кредиторской задолженностью, крестьяне вынуждены ожидать очередных «подарков» от правительства», - акцентируют в Секретариате Президента.