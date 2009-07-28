Томенко просит не закрывать украинскую телепрограмму в Польше

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к вице-маршалеку Сейма Республики Польша Ежи ШМАЙДЗИНСКОМУ с просьбой не допустить закрытия теленовостей на украинском языке на Польском публичном телевидении TVP.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, соответствующее письмо было направлено Н.ТОМЕНКО сегодня.

В письме вице-спикер отмечает, что он на этой неделе был информирован о принятом руководством Польского публичного телевидения TVP решении относительно закрытия с августа текущего года программы теленовостей на украинском языке.

Н.ТОМЕНКО отметил, что на сегодняшний день это единственная украиноязычная программа, которая транслируется на всей территории Польши. Заместитель председателя ВР отметил, что весь ход межпарламентского сотрудничества между Украиной и Польшей за последнее время засвидетельствовал возможность поиска компромисса по любым вопросам, если это будет способствовать формированию и развитию контактов между нашими независимыми государствами и суверенными народами.

“Учитывая вышеперечисленное, прошу Вашего содействия в сохранении программы украинских новостей на Польском публичном телевидении TVP, что будет отвечать духу добрососедского отношения к правам украинской диаспоры на территории Польши”, - отмечается в письме.