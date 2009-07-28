ВО Свобода: коммунистические власти Молдовы выслуживаются перед Кремлем

Украина должна жестко отреагировать на задержание в Молдове украинских наблюдателей.

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, комментируя ситуацию, связанную с задержанием украинских наблюдателей в Молдове, сообщили УНИАН в пресс-службе “Свободы”

«Позорным является факт задержания украинцев, которые должны были принять участие в выборах в парламент Республики Молдова в рамках миссии международных наблюдателей. Безосновательное задержание и депортация членов официальной делегации с территории Молдовы является крайне агрессивным проявлением неуважения к украинцам и Украинскому государству со стороны Молдовы”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

По его словам, “Свобода” расценивает эти действия “как попытку коммунистического промосковского правительства Молдовы выслужиться перед своими кремлевскими патронами”.

В то же время, по мнению ВО, такие действия свидетельствуют о слабости нынешнего Украинского государства и его правительства. «Лишь сильное Украинское государство с крепкой армией и патриотической элитой сможет обеспечить охрану украинцев в любой стране мира”, - подчеркнул О.ТЯГНИБОК.

Всеукраинское объединение «Свобода» требует жесткой и однозначной реакции со стороны Министерства иностранных дел Украины на недружелюбные действия Молдовы.

Как сообщалось, 29 июля в Молдове состоятся внеочередные выборы в парламент республики Молдова. Накануне, 28 июля, молдавские правоохранители задержали 6 украинских наблюдателей, которые приехали в рамках миссии ENEMO (Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами).

По данным “Свободы”, украинцев длительное время держали под стражей, после чего направили в суд, который принял решение о наложении административного штрафа на каждого украинца в размере 1000 лей (100 дол.) и депортации.