Ющенко и Янукович в августе женят сыновей
11:18, 28 июля 2009Политика
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Невестками станут Лиза и Ольга
В августе 2009-го зарегистрируют брак сыновья Президента и лидера Партии Регионов. Об этом пишет "Сегодня".
|Виктор Янукович-младший
На вопрос — как долго длятся их отношения, — Янукович-младший ответил образно: «Мы вместе уже достаточно долго, чтобы узнать друг друга и понять, что искали друг друга всю жизнь». Ранее Виктор говорил, что ему нравятся «грамотные, умные и тактичные девушки» — видимо, его избранница соответствует всем этим требованиям.
|Лиза Ефросинина, Андрей Ющенко
Невеста сына президента — сестра телеведущей Маши Ефросининой Лиза, с ней Андрей Ющенко знаком уже несколько лет.
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