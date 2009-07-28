Ющенко и Янукович в августе женят сыновей

В августе 2009-го зарегистрируют брак сыновья Президента и лидера Партии Регионов. Об этом пишет "Сегодня".

Но если о свадьбе Андрея Ющенко пока говорят лишь неофициально, то обычно неразговорчивый Виктор Янукович-младший подтвердил информацию и раскрыл несколько секретов. В интервью телеканалу «1+1» нардеп от Партии Регионов рассказал, что его невесту зовут Ольга, родом она из Донбасса и по профессии юрист. Кроме того, по нашей информации, Ольга ездит на автомобиле Subaru.

На вопрос — как долго длятся их отношения, — Янукович-младший ответил образно: «Мы вместе уже достаточно долго, чтобы узнать друг друга и понять, что искали друг друга всю жизнь». Ранее Виктор говорил, что ему нравятся «грамотные, умные и тактичные девушки» — видимо, его избранница соответствует всем этим требованиям.

Свадьба президентского сына Андрея Ющенко также должна состояться в конце августа. Правда, как сообщила глава Секретариата Президента Вера Ульянченко в интервью Екатерине Осадчей , речь пойдет о скромных торжествах с участием лишь самых близких людей — не более 25 человек. Более шикарное празднование, возможно, состоится в следующем году, после президентских выборов.

Невеста сына президента — сестра телеведущей Маши Ефросининой Лиза, с ней Андрей Ющенко знаком уже несколько лет.