Столичная ТИК не знает, что делать

Члены Киевской городской территориальной избирательной комиссии на своем заседании еще не определились, проводить ли сегодня первое заседание сессии Киевского городского совета нового, 5-го, созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в комиссию сегодня поступили три решения из Шевченковского районного суда по искам кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, народного депутата Украины, который баллотировался в Киевсовет, Евгения КОРНИЙЧУКА и кандидата в мэры столицы Николая ГРАБАРА.

Согласно с этим трем решениям суда, иски не удовлетворены. В то же время в решениях сказано о возможности обжалования этих решений на протяжении двух дней.

«Следовательно, дело в суде не завершено, постановления не вступили в законную силу, и есть период апелляционного обжалования», - отметил секретарь КГТИК Юрий ЛОЗОВСКИЙ.

Было вынесено предложение перенести сессию Киевсовета на другую дату. Члены комиссии начали обсуждение этого предложения. В то же время в помещение, где проходит заседание КГТИК, в сопровождении своих представителей и адвокатов вошел зарегистрированный Киевским городским председателем Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который сказал, что зашел поздравить членов комиссии и отметил, что «в судебной системе есть все судебные решения, и нынешняя сессия все-таки состоится, и Киев будет иметь реальную власть».

«Я в восторге, что вы меня в течение всего пути считали порядочным человеком», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к членам теризбиркома. «Все суды мы выиграли, все решения вы можете посмотреть, никаких проблем. Главное, мы выиграли вчера Апелляционный суд, решение которого является окончательным и обжалованию не подлежит. Не было никаких других решений. Были незаконные постановления, и с этим будут разбираться правоохранительные органы. Эти постановления сегодня отменены и никаких препятствий для проведения сессии нет. Я говорю об этом с полной ответственностью», - заявил он.

После этого члены комиссии продолжили заседание, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вышел из помещения, но его представители, узнав, что сессию Киевсовета предлагается перенести, сообщили, что в КГТИК уже выехал судебный исполнитель, который везет разъяснение на постановление Шевченковского суда о запрещении проводить сессию.

После этого комиссия объявила перерыв и ожидает судебных документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Шевченковский райсуд Киева, рассмотрев иск по существу мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО относительно запрета проводить сессию новоизбранного Киевского городского совета, не нашел оснований для удовлетворения этого иска.

Таким образом, предыдущее постановление, которое было объявлено 13 апреля Шевченковским райсудом о запрете проводить сессию, отменено.

По словам представителя в суде А.ОМЕЛЬЧЕНКО Олега МАЛИНЕВСКОГО, суд, вынося это постановление, допустил «много процессуальных нарушений».

На вопрос журналистов, будет ли сторона А.ОМЕЛЬЧЕНКО обжаловать в апелляционном порядке это постановление, О.МАЛИНЕВСКИЙ ответил, что пока еще это неизвестно, поскольку «процесс (судебный) перешел в политическую плоскость, а не в плоскость права», поэтому вопрос о подаче или неподаче апелляционной жалобы должен решаться путем «политической воли».

Таким образом, сегодня в 14.00 должна была начаться сессия Киевсовета.