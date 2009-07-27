В Киеве из-за патриарха Кирилла уже успели поцапаться

Сегодня утром в Киеве возле Украинского дома возник конфликт между представителями УНА-УНСО, которые проводили акцию протеста против визита в Украину Патриарха КИРИЛЛА, и представителями казачества.

Как рассказали УНИАН в столичной милиции, последним пришлись не по нраву лозунги, с которыми стояли активисты УНА-УНСО, и они попытались отобрать у них плакаты.

Впрочем, работники милиции не дали разгореться конфликту, оттеснив казаков и унсовцев в разные стороны.

В результате инцидента никто задержан не был, поскольку, как отметил собеседник агентства, конфликт был незначительный и не имел никаких серьезных последствий.

Спустя некоторое время один из пикетчиков, представлявший организацию УНА-УНСО, стал обливать участников крестного хода водой из бутылки.

В ответ кто-то из сторонников Патриарха КИРИЛЛА бросил в сторону пикетчиков камень. Из-за этого между участниками противостояния также произошел словесный конфликт, в частности, активисты УНА-УНСО выкрикивали: «Чемодан – вокзал – Москва», а участники крестного хода в свою очередь выкрикивали, что «КИРИЛЛ является их Патриархом и что с ними Бог».

В то же время, в киевском главке отметили, что на время пребывания Патриарха КИРИЛЛА в Киеве охрану общественного порядка в местах проведения молебнов поочередно будут обеспечивать 5,5 тыс. сотрудников милиции, в том числе резерв.