Тимошенко дала Минобороны 15 миллионов на праздник
18:48, 25 июля 2009Политика
1783
Распоряжение – на урядовом портале
Кабмин решил выделить Минобороны 15 миллионов гривен на проведение мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 18 годовщины независимости Украины. Соответствующее распоряжение КМУ за подписью Юлии Тимошенко № 857-р от 22 июля обнародовано на урядовом портале.
Минфину и Государственному казначейству премьер поручила обеспечить перечисление средств Минобороны. А оборонное ведомство в свою очередь обязала подать до 1 октября в 2009 г. Минэкономики, Минфину и Государственному казначейству отчет об использовании выделенных средств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter