Тимошенко дала Минобороны 15 миллионов на праздник

Кабмин решил выделить Минобороны 15 миллионов гривен на проведение мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 18 годовщины независимости Украины. Соответствующее распоряжение КМУ за подписью Юлии Тимошенко № 857-р от 22 июля обнародовано на урядовом портале.

Минфину и Государственному казначейству премьер поручила обеспечить перечисление средств Минобороны. А оборонное ведомство в свою очередь обязала подать до 1 октября в 2009 г. Минэкономики, Минфину и Государственному казначейству отчет об использовании выделенных средств.