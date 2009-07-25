Харьков не верит, что президентские выборы изменят ситуацию в стране

Большинство (63,2%) харьковчан считают, что будущие президентские выборы никак не повлияют на ситуацию в стране.

Как сообщили УНИАН сообщили в Харьковском филиале Института проблем управления имени Горшенина, об этом свидельствуют результаты социологического исследования, проведенного в Харькове.

Две трети (67,6%) респондентов не связывают свое благополучие с голосованием на будущих выборах.

Вместе с тем, 68,5% горожан считают, что будущий Президент должен вывести Украину из кризиса. Среди других его задач назывались наведение порядка и борьба с коррупцией и преступностью (48,5% и 42,3% соответственно). В то же время защита демократии и свободы слова оказалась наименее приоритетной. За нее высказались лишь 15,8% опрошенных.

Треть (32,8%) харьковчан считает, что полномочия Президента необходимо расширить. За их сокращение высказались 15,8% респондентов, еще 17,3% вообще предложили ликвидировать институт президентства.

При голосовании за кандидата в Президенты наибольшее неприятие у опрошенных вызвало бы лицо, замешанное в коррупционном скандале или имеющее криминальное прошлое. Так, за претендента на пост главы государства, замешанного в коррупционном скандале, не проголосовали бы 67,6% харьковчан, за «криминального бизнесмена» не отдали бы голоса 61,9% опрошенных, а за имеющего судимость - 60,1% респондентов.

Справка УНИАН. Экспресс-опрос "С каким настроением харьковчане пойдут на президентские выборы" Харьковский филиал Института Горшенина провел 18-19 июля 2009 г. Его респондентами были 600 харьковчан возрастом свыше 18 лет.