Внеочередную сессию ВР закрыли

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении внеочередной сессии ВР рассмотрела четыре вопроса и один вопрос был перенесен.

В частности, парламент принял в целом изменения в закон о выборах Президента и закон, который касается особенностей проведения мероприятий финансового оздоровления банков.

Кроме того, парламент принял в первом чтении законопроект, который касается внесения изменений в некоторые законы относительно полномочий Конституционного Суда.

При этом ВР отказалась принять постановление о безотлагательных мерах по стабилизации ситуации в АПК.

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия ВР была созвана по инициативе фракции БЮТ.