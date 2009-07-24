Внеочередную сессию ВР закрыли
16:45, 24 июля 2009Политика
2002
Один вопрос перенесен
Внеочередная сессия Верховной Рады Украины закрыта.
Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении внеочередной сессии ВР рассмотрела четыре вопроса и один вопрос был перенесен.
В частности, парламент принял в целом изменения в закон о выборах Президента и закон, который касается особенностей проведения мероприятий финансового оздоровления банков.
Кроме того, парламент принял в первом чтении законопроект, который касается внесения изменений в некоторые законы относительно полномочий Конституционного Суда.
При этом ВР отказалась принять постановление о безотлагательных мерах по стабилизации ситуации в АПК.
Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия ВР была созвана по инициативе фракции БЮТ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter