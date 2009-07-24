Пукача могут шантажировать внебрачным малолетним ребенком?

Дело Георгия Гонгадзе никогда не будет раскрыто, если не найдут голову убитого журналиста. Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал высокопоставленный представитель спецслужб, имя которого газета не раскрывает.

Комментируя задержание генерал-лейтенанта милиции Алексея ПУКАЧА - главного обвиняемого в организации убийства журналиста, представитель спецслужб сказал: "У следствия был единственный шанс - попробовать "закрепиться на голове" (прости за цинизм). Причем делать это надо было в первый же час после задержания. Изымать голову при понятых со съемкой на видеокамеру. После этого - пускать адвокатов. Кого угодно".

По убеждение собеседника "ЛБ", если адвокаты "войдут в дело, которое "без головы", - хана делу. Есть голова убитого журналиста - есть результат. Ведь только получив голову и установив реальный факт гибели Гонгадзе, следствие может обеспечить процессуальную основу для дальнейших действий - арестов, выдвижения обвинений и т.д.".

Но он думает, "что это вряд ли удастся. ПУКАЧА посадят как исполнителя, и дело будет закрыто. А мы так и не узнаем всей правды".

По его словам, есть два варианта поведения А.ПУКАЧА на следствии. "Вариант первый. Он шесть лет жил в подполье и психологически готовил себя к задержанию и разговору со следователем. Он ведь юрист и неплохо знает Уголовно-процессуальный кодекс. Он знает, что обвинение ему выдвинуто заочно, на основании свидетельских показаний троих работников милиции. Прямых улик против него нет. А обвинения, базирующиеся исключительно на свидетельских показаниях, могли "проканать" в 1937-м, но не сейчас. Ведь до сих пор не доказано, что существует труп. Даже голову не нашли!… А где гарантия, что во время очной ставки осужденные менты не скажут, что они дали показания под давлением? То есть ПУКАЧ может идти в полный отказ...".

"Вариант второй и более вероятный. ПУКАЧУ скажут: "Мы-то все знаем. Ладно - нет прямых доказательств. И если не жалеешь своего малолетнего ребенка (позже подтвердилась информация о том, что у А.ПУКАЧА есть внебрачный ребенок – "ЛБ"), задумайся о своем будущем". Ему напомнят о загадочных самоубийствах некоторых фигурантов этого дела. И он начнет давать показания. И вот здесь может сложиться тупиковая ситуация. Например, ПУКАЧ, не желающий очутиться в числе самоубийц, скажет, что готов давать свидетельские показания. "Назовите фамилию заказчика?" – "Я не могу назвать заказчика, могу назвать человека, который давал мне непосредственную команду". – "Кто же это?" – "Генерал Фере". – "Но Фере умер…" – "Да? Вот незадача-то... А я не знал... А я был готов к очной ставке... Ну - нет так нет!".

"И, таким образом, следствие может зайти в тупик - валить на мертвого всегда просто. А дальше цепочка обрывается. ПУКАЧ сядет как исполнитель. Заказчика не найдут... Фактически "глухарь"!", - рассказал возможные версии событий представитель спецслужб.

При этом он назвал "чушью собачьей" мнение, что А.ПУКАЧА задержали неслучайно: "Чушь собачья! ПУКАЧА на самом деле задержали случайно. Если бы его "пасли" несколько лет, об этом знали бы не менее десятка человек. Как говорил Мюллер, "что знают двое, знает и свинья". Наша система насквозь коррумпирована и не имеет единого центра контроля над потоками информации. Это же касается и силовых структур. Если бы силовики раньше знали, где находится ПУКАЧ, или если бы они его задержали заранее, думаю, об этом уже знала бы вся страна: нашлись бы те, кто «стуканул» бы Юле или Янеку о том, что местонахождение ПУКАЧА установлено, но вот явят его миру ближе к выборам".

Скорее всего, отметил собеседник "Левого берега", "была обычная схема: поступил сигнал, он был проверен наружкой, поскольку информация шла по линии СБУ, в ход была пущена «Альфа». ПУКАЧА задержали. Без дополнительной политической подоплеки - поверь, политики в этом деле и так хватает".

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля с. г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.