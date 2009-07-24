Бютовцы запаслись подписями еще на одну внеочередную сессию

Фракция БЮТ уже собрала необходимое количество подписей народных депутатов для проведения еще одной внеочередной сессии Верховной Рады.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, на такой шаг “бютовцы” пошли из-за того, что сегодняшняя внеочередная сессия парламента может не состояться из-за блокирования ее работы фракцией Партии регионов.

В.ПИСАРЕНКО не исключил, что еще одна внеочередная сессия ВР может состояться уже на будущей неделе, но не раньше среды.