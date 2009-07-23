Тимошенко разрешила МЧС продавать автоматы по 582 гривни

Юлия Тимошенко разрешила МЧС продать избыток оружия, в том числе гранаты, автоматы, пулеметы и заряды к ним.

Соответствующее распоряжение правительства № 826 от 17 июля в 2009 г. за подписью премьер-министра обнародовано на Урядовом портале.

В своем решении Кабмин ссылается на статью шестую госбюджета-2009, которая определяет средства от реализации избытков вооружения, военной и специальной техники как один из источников наполнения государственной казны. Также в распоряжении отмечается, что предложение о реализации имущества поступило от МЧС.

К распоряжению КМУ добавлен перечень имущества оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС, которое может быть отчуждено. В настоящем документе среди прочего фигурируют: автоматы АК-74 калибра 5,45 мм (1989—1999 лет выпуска) со стартовой ценой 582 гривни за единицу; пулеметы РПК-74 калибра 5,45 (1989—1999 лет), первичная стоимость – 1 тысяча 219 гривен; винтовки СВД с ПЗО калибра 7,62 мм 1979—1989 годов по цене 5 тысяч 566 гривен за единицу, 9-миллиметровые пистолеты Макарова 1979—1999 лет выпуска - по 325 гривен за единицу, два гранатомета РПГ-2 (правда “антикварные” – выпущены до 1969 года), но всего по 398 гривен за штуку а также патроны и гранаты, как говорится, в ассортименте.