Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не допустит возникновения частных княжеств в портах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции, комментируя конфликт, возникший между частной компанией «Трансинвестсервис» и Морским торговым портом «Южный».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «в портовом хозяйстве мы продолжаем наводить порядок и убираем все коррупционные структуры, которые так или иначе захватили припортовые коридоры, причалы, портовые территории и терминалы».

Премьер сообщила, что государство начало более десяти инвестиционных проектов, которые на открытых аукционах дадут равные и прозрачные возможности всем без исключения инвесторам. По ее словам, правительство приветствует только тех инвесторов, которые «хотят строить терминалы в портах, приобрести это право на аукционе и зайти в порты, спокойно строя терминалы. Причем, гармонизируя отношения между инвестором и портом, и между инвестором и государством, между инвестором и пользователями этих причалов».

Правительство намерено жестко бороться с теми частниками, которые причалы и акватории «захватили нечестно, за коррупционные взносы определенным чиновникам», заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, государство не допустит самоуправства: «А то, что там построили свои отдельные княжества в портах отдельные бизнес структуры, продолжения такой традиции я как премьер-министр никогда не допущу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Минтранс заявил о незаконном владении акваторией в 22 га компанией "Нибулон" в Николаевском порту и причалами в порту "Южный" компанией "ТИС". По данным начальника порта «Южный» Юрия КРУКА, компания «Трансинвестсервис» незаконно владеет причалами номер 16 и 17 в порту. По его словам, в результате этого только в первом полугодии этого года порт недополучил 23 млн. грн. от деятельности причала №16 и 9 млн. грн. от причала №17. По словам Ю.КРУКА, уже есть поручение премьер-министра передать эти причалы на баланс порта.

В то же время, Фонд государственного имущества Украины 9 июля с. г. подписал с ООО "Трансинвестсервис" договор , которым передал во владение и пользование компании причал №16 Морского торгового порта “Южный”.