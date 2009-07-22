"Наша Украина": Бюджетный кодекс - всего лишь сыр в мышеловке

В партии «Наша Украина» убеждены, что проект Бюджетного кодекса является попыткой фактического подкупа премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО представителей местного самоуправления накануне президентских выборов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении президиума политического совета партии.

В «Нашей Украине» заявляют, что полностью поддерживают позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по ветированию новой редакции Бюджетного кодекса, принятого парламентом 23 июня.

“Вето Президента – логический и оправданный шаг, призванный защитить от разрушения местное самоуправление в Украине и не допустить распространения правительством ручного управления финансами на местный уровень”, - говорится в документе.

Как отмечают в политсовете, «Наша Украина» всегда последовательно поддерживала необходимость проведения в Украине реформы местного самоуправления и территориального устройства, что превратило бы финансово зависимое сегодня местное самоуправление в самодостаточные общины с присущим им объемом полномочий и адекватным материальным обеспечением.

Но, к величайшему сожалению, отмечают в партии, анализ принятого документа свидетельствует о полном отсутствии у экономического блока Кабинета министров понимания принципов децентрализации власти и реформирования системы местного самоуправления.

Действительно, считают “нашеукраинцы”, передача местным бюджетам права распоряжаться налогом на землю и транспортным сбором могла бы укрепить финансовую базу самоуправления, но только при условии самостоятельного формирования и использования бюджетных средств. “Вместо этого своим проектом правительство фактически ввело для местной власти финансовую кабалу и ручное управление со стороны премьер-министра. Ни один шаг по формированию и использованию средств местных бюджетов, согласно планам правительства, не может осуществляться без согласования сверху”, - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» убеждены, что установление прямых бюджетных отношений местных общин с государственным бюджетом возможно только после проведения реформы территориального устройства и образования общин на основе экономически обоснованных показателей их жизнедеятельности и установления стандартов услуг, которые предоставляет местная власть. Вместо этого решение об установлении прямых бюджетных отношений из более чем 12 тысяч бюджетов, большинство из которых – бюджеты небольших сельских и поселковых советов, считают в партии, это путь к “финансовому хаосу на местах” из-за неготовности таких общин выполнять возложенную на них бюджетную функцию.

Более того, отмечается в заявлении, в предложенном правительством и поддержанном пропремьерским большинством документе ничего не говорится о финансовой поддержке тех территориальных общин, которые сегодня не способны самостоятельно выполнять возложенный на них объем полномочий. “Иными словами, правительство разделило страну на бедных и богатых, к тому же защищая последних. Ведь сегодня Кабинет министров даже не думает вводить налог на недвижимость, за счет которого именно богатые слои населения пополняли бы местные бюджеты”.

«Наша Украина» убеждена, что проект Бюджетного кодекса – это ничто иное, как попытка фактического подкупа Юлией ТИМОШЕНКО представителей местного самоуправления накануне президентских выборов.

“Мы обращаемся ко всем местным общинам Украины – не соблазняйтесь на этот дешевый трюк, ведь он является ничем иным, как сыром в мышеловке и образцом непрофессионализма. Мы заявляем, что ни премьер Ю.ТИМОШЕНКО, ни экономический блок ее правительства не понимают сути и принципов реформирования местного самоуправления. Именно поэтому непрофессиональные попытки реформирования системы местных финансов без надлежащей реформы административного и территориального устройства – это граната в руках обезьяны, и взрыв этой гранаты будет иметь непоправимые последствия не только для территориальных общин, но и для всей страны”, - заявляют в президиуме политического совета “Нашей Украины”.