Ющенко: я дал поручение, чтобы волос не упал с головы Пукача
Президент знает подробности допроса
Первый допрос подозреваемого по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА свидетельствует о его готовности сотрудничать со следствием.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО сказал сегодня в интервью газете «Сільські вісті».
Президент сообщил, что еще в 2005 году следователи несколько раз были близки к тому, чтобы задержать А.ПУКАЧА. «Операция, осуществленная вчера СБУ и Генпрокуратурой, - это тот венец, которому можно аплодировать. Сегодня Украина становится свидетелем завершения самого принципиального уголовного дела. Принципиальность здесь заключается не только в том, что будет восстановлена справедливость закона, но и в том, что она восстановлена даже в отношении действий, которые совершали высшие должностные лица», – подчеркнул глава государства.
Президент также сообщил, что распорядился обеспечить А.ПУКАЧУ максимальную безопасность. «Я вчера дал поручение, чтобы волос не упал с головы ПУКАЧА, чтобы он находился на территории, которая ежесекундно контролируется на предмет безопасности его жизни», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что ответственность за это возложена персонально на заместителя генерального прокурора Николая ГОЛОМШУ и председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.
По информации Президента, первый допрос генерала был очень результативным и засвидетельствовал его готовность сотрудничать со следствием. «Я думаю, общество станет свидетелем больших новостей», – отметил Президент.
В.ЮЩЕНКО еще раз назвал задержание А.ПУКАЧА знаковым шагом, который получит громкую огласку в мире, в украинском обществе и политикуме.
«Дело чести для меня – расследование убийства Гии Гонгадзе. Потому что это соревнование между двумя силами: добра и зла», – сказал В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан 21 июля вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.
А.ПУКАЧА доставили в Киев, он находится под арестом. С ним работают следователи Генпрокуратуры.