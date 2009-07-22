Ющенко: я дал поручение, чтобы волос не упал с головы Пукача

Первый допрос подозреваемого по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА свидетельствует о его готовности сотрудничать со следствием.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО сказал сегодня в интервью газете «Сільські вісті».

Президент сообщил, что еще в 2005 году следователи несколько раз были близки к тому, чтобы задержать А.ПУКАЧА. «Операция, осуществленная вчера СБУ и Генпрокуратурой, - это тот венец, которому можно аплодировать. Сегодня Украина становится свидетелем завершения самого принципиального уголовного дела. Принципиальность здесь заключается не только в том, что будет восстановлена справедливость закона, но и в том, что она восстановлена даже в отношении действий, которые совершали высшие должностные лица», – подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что распорядился обеспечить А.ПУКАЧУ максимальную безопасность. «Я вчера дал поручение, чтобы волос не упал с головы ПУКАЧА, чтобы он находился на территории, которая ежесекундно контролируется на предмет безопасности его жизни», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что ответственность за это возложена персонально на заместителя генерального прокурора Николая ГОЛОМШУ и председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

По информации Президента, первый допрос генерала был очень результативным и засвидетельствовал его готовность сотрудничать со следствием. «Я думаю, общество станет свидетелем больших новостей», – отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО еще раз назвал задержание А.ПУКАЧА знаковым шагом, который получит громкую огласку в мире, в украинском обществе и политикуме.

«Дело чести для меня – расследование убийства Гии Гонгадзе. Потому что это соревнование между двумя силами: добра и зла», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан 21 июля вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.

А.ПУКАЧА доставили в Киев, он находится под арестом. С ним работают следователи Генпрокуратуры.