Тимошенко и Байден проводят встречу один на один

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН проводят встречу один на один.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в клубе Кабинета министров и длится уже более 40 минут.

После проведения встречи один на один состоится встреча делегаций в расширенном составе. Предполагается, что с украинской стороны в этой встрече примут участие вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и посол Украины в США Олег ШАМШУР.

С американской стороны во встрече примут участие советник по вопросам национальной безопасности Тони БЛИНКЕН, директор главного управления по международным экономическим вопросам Совета национальной безопасности США Дэвид ЛЭПТОН, директор главного управления по вопросам России Совета национальной безопасности США Майк МАКФОЛ, второй заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Селест УОЛЛАНДЕР, второй заместитель госсекретаря США по вопросам Азии Дэн РАССЭЛ, руководитель управления по вопросам Европы и ЕС Совета нацбезопасности США Кристина КВИЭН, а также временный поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.

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