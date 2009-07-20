Внеочередную сессию ВР назначили на пятницу

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в пятницу, 24 июля.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

“В соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, статьей 11 Регламента Верховной Рады Украины, в Верховной Раде Украины зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”, - говорится в сообщении.

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в пятницу, 24 июля 2009 года, в 10 часов.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов этого же дня.

[ назад ]