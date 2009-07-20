Томенко назвал две возможные даты внеочередной сессии ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что внеочередная сессия парламента может состояться 24 или 28 июля.

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам заместителя председателя ВР, программой минимум является принятие парламентом в ближайшее время законопроекта, касающегося банковской сферы, который будет способствовать обеспечению возврата вкладов населению в банках, взятых “под государственную опеку”.

Кроме того, добавил Н.ТОМЕНКО, парламент должен окончательно определиться с правилами проведения президентской кампании.

В то же время, отметил он, при достижении компромисса важно также проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности и ряд законопроектов социально-экономического плана. “Но проведение внеочередной сессии парламента возможно лишь тогда, когда активно будут отработаны между представителями всех фракций дискуссионные нормы законопроектов. Сессию нужно собирать при условиях компромиссной договоренности по позитивному голосованию. Надеюсь, что такой компромисс будет достигнут до конца месяца, и тогда можно прогнозировать, что внеочередная сессия может состояться 24 или 28 июля”, - сказал Н.ТОМЕНКО.