В СБУ говорят, что генерал-майор умер своей смертью, а не резал вены

В Службе безопасности Украины опровергают информацию о самоубийстве одного из руководителей центрального аппарата СБУ – генерал-майора Ярослава Савчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, причиной смерти стало не самоубийство, как об этом пишут СМИ, а продолжительная болезнь. “Этот человек долго болел, находился в больнице и там же умер на прошлой неделе”, - отметили в пресс-центре, уточнив, что у Я.Савчина были определенные проблемы с сердцем. В СБУ также сообщили, что у Я.Савчина осталось трое детей.

Ранее газета “Сегодня” сообщила, что руководитель центрального аппарата СБУ - генерал-майор Ярослав Савчин покончил жизнь самоубийством. Официальной версии причин смерти 52-летнего заместителя начальника Департамента по защите национальной государственности и борьбе с терроризмом в спецслужбе не разглашают. Погибший специализировался на противодействии антисемитизму и ксенофобии. Экс-коллеги Я.Савчина отмечают, что «вены генералы просто так не режут». По слухам, это «узел личных проблем, помноженных на пошатнувшееся здоровье, в частности, расстройство психики, и стрессы». Экс-заместитель председателя СБУ Александр СКИПАЛЬСКИЙ сказал, что «говорить о причинах - неэтично, но покойник был одним из немногих генералов, который защищал интересы государства, и очень жаль, что теперь его нет».