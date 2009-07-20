Генерал-майор СБУ покончил с собой

Свел счеты с жизнью высокопоставленный руководитель центрального аппарата СБУ — генерал-майор Ярослав Савчин. Об этом сообщает "Сегодня". Официальной версии причин смерти 52-летнего зама начальника Департамента по защите нацгосударственности и борьбы с терроризмом в спецслужбе не разглашают, но отмечают, что Ярослав Константинович был ответственным и порядочным. Специализировался на противодействии антисемитизму и ксенофобии. Экс-коллеги Савчина отмечают, что «вены генералы просто так не вскрывают». По слухам, это «узел личных проблем, помноженных на пошатнувшееся здоровье, в частности, расстройство психики, и стрессы». Экс-зампред СБУ Александр Скипальский сказал, что «говорить о причинах — неэтично, но покойный был одним из немногих генералов, защищавших интересы государства, и очень жаль, что теперь его нет».