Тимошенко сегодня встретится с ливийским коллегой

Сегодня в 12.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет встречу с Секретарем Высшего народного комитета (аналог премьер-министра) Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Аль-Багдади Али АЛЬ-МАХМУДИ.

Как сообщается на Правительственном портале, в рамках переговоров также состоится четвертое совместное заседание украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству во главе с руководителями правительств Украины и Ливии.

По результатам переговоров состоится совместная пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО и Аль-Багдади Али АЛЬ-МАХМУДИ.

Место проведения – Клуб Кабинета министров (ул. Институтская, 7).

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