Политические партии должны нести ответственность (опрос)

Политические партии должны нести ответственность за деятельность народных депутатов, избранных по их спискам. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного институтом Горшенина.

В соответствии с данными общеукраинского исследования, украинцы считают, что политические партии должны нести ответственность за деятельность своих народных депутатов своих парламентских фракций. Об этом говорят 81,3% опрошенных. Иной точки зрения придерживаются 11,9% респондентов. Затруднились с ответом 6,8%.

Также большинство украинцев высказываются за необходимость снятия неприкосновенности с политических деятелей в высших эшелонах власти (64,5% опрошенных). 24,5% респондентов высказались в пользу неприкосновенности Президента Украины. 12,7% уверены, что подобные привилегии должен иметь премьер-министр, 8,1% - судьи. 2,4% - народные депутаты Украины, 1,3% - работники прокуратуры, 1,6% – министры, 1,1% - губернаторы и 0,3% - депутаты местных советов. 3,9% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство опрошенных считает, что народный депутат должен сложить свои полномочия в случае нарушения закона (83,1%). Также украинцы думают, что нарушения норм морали несовместимы с депутатским мандатом (37,6%), несовместимы и нарушения предвыборных обещаний (47,8%). 13,2% респондентов уверены, что народный депутат должен «сложить» свой партийный мандат, в связи с переходом в другую парламентскую фракцию. Не имеют четкой позиции по этому вопросу 3,5%.

Большинство опрошенных респондентов уверенны, что попадание людей с криминальными наклонностями в Верховную Раду Украины связано с множеством факторов. В первую очередь это покупка мест в списках политических партий (65,1%). Также украинцы называют одной из причин несовершенство избирательного законодательства (32,6%), кумовство (30,6%), отсутствие механизма отзыва народных депутатов (29,5%). В то же время, 26,7% опрошенных считает, что такие люди попадают в Верховную Раду, так как их покрывают правоохранительные органы. «У нас вся страна такая» - такое мнение поддержали 15,2% опрошенных. И только около 0,2% респондентов считает, что в Верховной Раде Украины нет людей с криминальными наклонностями. Затрудняются ответить на этот вопрос 3,7%.

Большинство украинцев знают о том, что Верховная Рада лишила полномочий народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО (55,4%). В то же время 44,6% опрошенных ничего не знает по данному вопросу. Большинство украинцев считает, что бывший депутат В.ЛОЗИНСКИЙ скрывается от следствия, поскольку виновен и боится справедливого наказания (60,1%). Только 13,2% респондентов уверены, что В.ЛОЗИНСКИЙ боится политической расправы. 26,7% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос на тему «Мнение украинцев о депутатской неприкосновенности и ответственности депутатов» был проведен институтом Горшенина 11-13 июля 2009 г. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Также, 10 июля 2009 года Институт Горшенина провел экспресс-опросы в городах, где находятся офисы и филиалы Института, а именно в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Харькове. В каждом городе по стохастической выборке было опрошено по 600 респондентов в возрасте от 18 лет.