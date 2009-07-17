В конфликте нардепа с офицерами УГО есть два состава преступления?

Сотрудники Управления государственной охраны, которые угрожали пистолетом народному депутату, должны быть сурово наказаны, считает депутат Верховной Рады от Гражданского движения «Народная самооборона» Александр Бобылев.

По словам Александра Бобылева, которые приводит сайт «Народной самообороны», представитель силовых или правоохранительных органов не имеет права размахивать табельным оружием, потому такие «игры» офицеров УГО должны пресекаться: «Какое он имеет право доставать пистолет и направлять в сторону народного депутата? Есть четкие правила применения оружия, и нельзя доставать и применять пистолет в общественных местах, если от выстрела могут пострадать посторонние люди. Это вообще категорически запрещено!».

«Во-первых — это, как минимум, хулиганство с применением оружия, а во-вторых — это злоупотребление служебным положением. Здесь, как минимум, два состава преступления. Я считаю, что за такие вещи нужно вообще возбуждать дело и задерживать, это должна делать прокуратура», — добавил представитель «Народной самообороны».

Напомним, что вчера в милицию обратился депутат от БЮТ Всеволод Бородин, который заявил, что на ул. Колчанного в Киеве стал свидетелем грубого нарушения правила дорожного движения водителем автомобиля «Ауди А-8» и сделал ему замечание. В ответ пассажир этого авто высунулся из машины и направил на депутата пистолет. Позже сотрудники милиции установили, что в автомобиле находились сотрудники Управления государственной охраны — госструктуры, которая охраняет первые лица государства. Офицеры УГО отказались предоставить автомобиль для проверки и угрожали сотрудникам милиции применением огнестрельного оружия. Выяснилось, что номерные знаки на «Ауди А-8» — с другого автомобиля, зарегистрированного на Петра Балогу. На место события также прибыли депутаты Рады от блока «НСНУ» Михаил Полянчич и Игорь Криль, которые, прикрываясь депутатской неприкосновенностью, не дали работникам милиции изъять автомобиль.