Томенко: как ни грустно говорить, но в первом туре побеждает Янукович

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что после выборов Президента в парламенте будет создано коалиционное большинство в составе Блока Юлии Тимошенко, “Нашей Украины”, Партии регионов и Блока Литвина.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью газете “День” (№ 122 от 17 июля 2009 года).

Отвечая на вопрос, каким образом лидер одноименного блока, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может объединить Верховную Раду, политик отметил: “наверное, будем возвращаться к романтичной идее “трех с половиной”.

“Возможно, после президентских выборов она станет более реальной. Как это ни парадоксально, я не вижу серьезных экономических разногласий между большинством “Нашей Украины”, Блоком Литвина, БЮТ и Партией регионов”, - сказал Н.ТОМЕНКО, уточнив, что “идеологические отличия у нас есть, внешнеполитические – также”.

Н.ТОМЕНКО убежден, что “можно абсолютно спокойно поработать полтора или два года, определив социально-экономические приоритеты главными в парламенте”. “На такой антикризисной программе можно создать ситуативное большинство, которое проработает несколько лет”, - отметил заместитель председателя ВР.

В то же время, Н.ТОМЕНКО считает маловероятной ситуацию, когда основные кандидаты на пост главы государства будут работать в тандеме, в частности, Виктор ЯНУКОВИЧ – премьер-министром, а Ю.ТИМОШЕНКО на посту Президента.

“Вследствие украинской ментальности и специфики нынешнего политического момента никаких тандемов до завершения выборов не будет. Хотя команды пытаются что-то прощупать. У “регионов” говорят, что самый идеальный вариант это ЯНУКОВИЧ – Президент, ЯЦЕНЮК – премьер”, - отметил политик.

В связи с чем он сообщил, что “в свое время пытался сделать так, чтобы мы с Арсением ЯЦЕНЮКОМ договорились на старте: ТИМОШЕНКО – Президент, ЯЦЕНЮК – премьер”. “Но все отказываются на старте об этом разговаривать. Они считают, что это, наверное, плохо будет влиять на президентскую избирательную кампанию. Когда я открыл эту тему, А.ЯЦЕНЮК сказал: “Мне не нужно помощи, я и так побеждаю”, - рассказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, все будет зависеть от того, как пройдет второй тур.

“Сейчас об этом говорить очень сложно. Пока еще понятно лишь одно. Как ни грустно мне об этом говорить: в первом туре побеждает В.ЯНУКОВИЧ, на втором месте – Ю.ТИМОШЕНКО. А во втором туре будет очень серьезная борьба. На сегодняшний день у ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА равные шансы: 50 на 50”, - считает Н.ТОМЕНКО.